С официална церемония в София беше открита възстановената паметна плоча на националния поет на Румъния и една от най-значимите фигури в европейската литература – Михай Еминеску. Събитието се проведе в деня, в който се отбелязва годишнината от смъртта на поета, което придаде допълнителна символика на инициативата.

Мемориалният знак е разположен на булевард „Михай Еминеску“, непосредствено до оградата на Посолството на Румъния в София и в близост до спирка на градския транспорт, което го превръща в лесно достъпно място за жителите и гостите на столицата.

В церемонията участваха посланикът на Румъния в България Н. Пр. Бръндуша Предеску, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, заместник-кметът на Столична община по културата Ирина Дакова, посланикът на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота, представители на културни институции, местната власт и граждани. В знак на почит към творчеството и делото на Еминеску бяха поднесени венци и цветя.

Посланик Бръндуша Предеску благодари на кмета на София Васил Терзиев, на заместник-кмета Ирина Дакова и на кмета на район „Слатина“ Георги Илиев за съдействието, благодарение на което паметната плоча е била възстановена за изключително кратко време.

БТА

От своя страна Георги Илиев подчерта значението на подобни инициативи за укрепването на културните връзки между народите.

„Район „Слатина“ е място, в което се срещат древна култура и древна история. Затова е много важно, когато имаме знаци като този, които изграждат културни мостове. Каква по-добра връзка между народите от културата? Поезията е това, което докосва сърцето на всеки човек и затова съм изключително щастлив, че ще имаме още едно красиво и обновено място, на което ще можем да разказваме тази история на нашите деца“, заяви той.

По време на церемонията участниците подчертаха, че Михай Еминеску е не само най-влиятелният румънски поет, но и творец с траен принос към балканската и европейската култура. Неговото литературно наследство продължава да вдъхновява поколения читатели и днес.

БТА

Възстановяването на паметната плоча се разглежда като още един символ на добросъседските отношения между България и Румъния и на стремежа към съхраняване на културната памет. С новия си облик мемориалният знак ще напомня на хилядите хора, които ежедневно преминават през района, за живота и творчеството на един от най-големите поети в историята на Румъния.