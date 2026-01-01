На заседание на Централния съвет на ДПС лидерът на движението Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на Централно оперативно бюро – висшият постоянно действащ изпълнително-политически орган на партията.

От съобщение на партийния пресцентър става ясно, че предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

„Чух хората и винаги ще ги чувам“, е цитиран да казва Пеевски. Той е подчертал, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

Пресцентър на ДПС

„Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали“, категоричен е партийният лидер.

Делян Пеевски е напомнил на ръководствата от цялата страна, че за ДПС „приоритет са хората и работата за тяхното благополучие“.

В новоизбраното Централно оперативно бюро Пеевски остава председател, негови заместници са Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова-Копарова. Досега заместник-председатели бяха Йордан Цонев и Станислав Анастасов.

В ЦОБ след днешното заседание влизат Айтен Сабри, Атидже Алиева-Вели, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илиязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. От редиците на тясното партийно ръководство отсъства депутатът Хамид Хамид.

Пресцентър на ДПС

По-рано днес стана ясно, че и тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС, са спечелили на първи тур на проведените частични местни избори. Лидерът на ДПС благодари на хората, които са им се доверили "за пореден път". "Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност", заяви той.

Пеевски поздрави кмета на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали - Медиха Мустафа, кмета на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали - Орхан Ахмед и кмета на кметство Подайва, община Исперих, област Разград - Керим Ахмед, техните щабове и общинските и областни структури на Кърджали, Ардино, Исперих и Разград.