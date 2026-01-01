Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” днес отново беше включен в националната електроенергийна система, като повече от месец бе спрян за планов годишен ремонт, съобщиха от централата.

След извършена проверка и положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът бе въведен в експлоатация в 11 часа и 49 минути и в съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно.

По време на престоя, започнал на 9 май 2026 г., успешно са изпълнени всички планирани дейности по ремонт на оборудването и техническо обслужване на системите и съоръженията. Реализирани са и заложените мерки, насочени към дългосрочната експлоатация на блока и поддържането на високо ниво на безопасност.

АЯР: През 2027. г. пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде изцяло зареден с гориво на „Уестингхаус“

По време на ремонта за трети път в реактора са заредени касети тип RWFA, произведени от „Уестингхаус“.

Поетапният преход към ново ядрено гориво започна през пролетта на 2024 г., а България е първата страна в Европейския съюз, успешно прилагаща програма за диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000. Това постижение на АЕЦ „Козлодуй” е високо оценено от международните организации в сферата на ядрената енергетика, посочват в съобщението си от българската атомна централа.

На годишната пресконференция на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) беше съобщено, че преходът към подмяна на оригиналното руско гориво в пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ протича към този момент безпроблемно и според документацията, въз основа на която от АЯР са издали разрешение.