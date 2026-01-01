Оливър Трий
Оливър Трий / iStock

Американският певец Оливър Трий е сред пътниците на хеликоптер, замесен във фатална въздушна катастрофа в Бразилия.

Два хеликоптера се сблъскаха над Рио де Жанейро в неделя сутринта и се разбиха в западната част на града, като при инцидента загинаха всичките шестима души на борда, съобщиха местните пожарни служби.

Военната пожарна служба на Рио де Жанейро уточни, че единият от хеликоптерите е паднал на паркинга на автокъща, където са били паркирани няколко електрически автомобила. След удара е избухнал пожар, който впоследствие е бил овладян.

Властите съобщиха, че е започнало разследване за установяване на причините за сблъсъка.

Според полицията името на американския изпълнител Оливър Трий фигурира в списъка с пътници, предоставен на авиационните власти. Към момента обаче телата на загиналите все още не са официално идентифицирани.

На 4 юни Трий изнесе концерт в Буенос Айрес, Аржентина. Ден преди катастрофата той публикува видео в профила си в Instagram, на което играе футбол в квартал на Рио де Жанейро.

Аржентинският стрийминг канал Blender съобщи, че сред пътниците е бил и създателят на съдържание Гаспар Прим Диас, по-известен като Гаспи. Той беше на 23 години и имаше над 2,8 милиона последователи в YouTube.

„Благодарим ти за твоето изкуство, твоята магия и твоята чувствителност. Ще липсваш на всеки един от нас“, написаха от Blender в публикация в социалната мрежа X.

Очевидецът Фернандес де Фрейтас, който работи в сервиз за гуми, разказа, че е видял единия от хеликоптерите обхванат от пламъци след сблъсъка във въздуха. По думите му един от пътниците е скочил от другата машина малко преди тя да се разбие в земята.

„Беше ужасяващо, абсолютно ужасяващо“, каза де Фрейтас.

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CNN
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