Американският певец Оливър Трий е сред пътниците на хеликоптер, замесен във фатална въздушна катастрофа в Бразилия.
Два хеликоптера се сблъскаха над Рио де Жанейро в неделя сутринта и се разбиха в западната част на града, като при инцидента загинаха всичките шестима души на борда, съобщиха местните пожарни служби.
Военната пожарна служба на Рио де Жанейро уточни, че единият от хеликоптерите е паднал на паркинга на автокъща, където са били паркирани няколко електрически автомобила. След удара е избухнал пожар, който впоследствие е бил овладян.
American singer and comedian Oliver Tree was listed as a passenger on one of two helicopters that collided midair and crashed in Brazil, killing all six people aboard, authorities say. https://t.co/PkJpHnROVf— NBC News (@NBCNews) June 15, 2026
Властите съобщиха, че е започнало разследване за установяване на причините за сблъсъка.
Според полицията името на американския изпълнител Оливър Трий фигурира в списъка с пътници, предоставен на авиационните власти. Към момента обаче телата на загиналите все още не са официално идентифицирани.
Before he died, Oliver Tree revealed that all his money would be going to charity upon his death instead of his family.— Pubity (@pubity) June 14, 2026
He established a charity foundation to support artists with his remaining fortune, wanting every cent to go toward helping people create new things. pic.twitter.com/6I9y1AgVLZ
На 4 юни Трий изнесе концерт в Буенос Айрес, Аржентина. Ден преди катастрофата той публикува видео в профила си в Instagram, на което играе футбол в квартал на Рио де Жанейро.
Who is Oliver Tree? How singer raised in a travelling circus went on to become one of social media's biggest stars and revealed plans for his will weeks before tragic helicopter crash https://t.co/Y2PbsZwiT9— Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026
Аржентинският стрийминг канал Blender съобщи, че сред пътниците е бил и създателят на съдържание Гаспар Прим Диас, по-известен като Гаспи. Той беше на 23 години и имаше над 2,8 милиона последователи в YouTube.
„Благодарим ти за твоето изкуство, твоята магия и твоята чувствителност. Ще липсваш на всеки един от нас“, написаха от Blender в публикация в социалната мрежа X.
Очевидецът Фернандес де Фрейтас, който работи в сервиз за гуми, разказа, че е видял единия от хеликоптерите обхванат от пламъци след сблъсъка във въздуха. По думите му един от пътниците е скочил от другата машина малко преди тя да се разбие в земята.
„Беше ужасяващо, абсолютно ужасяващо“, каза де Фрейтас.