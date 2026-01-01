След 10 месеца на тежки преговори, балансиране между интересите на пътуващите и индустрията, и париране на опитите за отслабване правата на пътниците, Европейският парламент (ЕП) и Съветът постигнаха историческо споразумение. 13 години след първия опит за реформа, работата в последната година се оказа решаваща за новите права на пътниците във въздушния транспорт. Това съобщиха от ПП ГЕРБ.

За водещ преговарящ на ЕП и вносител на регламента беше избран българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

„Преди около година поех отговорност за този регламент и моята позиция беше ясна – правата на пътниците не са разменна монета. Когато един полет закъснее или бъде отменен, това не е просто статистика. Това е пропуснат семеен повод, интервю за работа, отменена ваканция, които никой не може да върне. Благодарение на днешния успех, когато гражданите се качват на самолет, техните права няма да остават на земята. В крайна сметка, надделя един прост принцип – можем да продаваме места, багаж, приоритетно качване и всякакви допълнителни услуги, но не трябва да продаваме човечност, уважение и отношение към пътниците.“, заяви Новаков.

ЕП подкрепи правото на безплатен ръчен багаж и обезщетение при закъснял или отменен полет

Значимостта на законодателното досие е безпрецедентна за мандата на този парламент. Именно това бе причината председателят на институцията, Роберта Мецола, да се ангажира пряко в преговорния процес и да присъства по време на триалозите.

„Днешното споразумение бележи важна крачка напред за милионите европейци, които разчитат на въздушния транспорт всеки ден. Искам да благодаря на нашия докладчик Андрей Новаков, на заместник-председателя на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) Виргиниюс Синкявичюс, на целия преговорен екип на Европейския парламент, както и на Кипърското председателство и еврокомисаря Цицикостас за усилията им да придвижат този процес напред и да ни помогнат да достигнем до приемливо споразумение.“, заяви Роберта Мецола.

Сделката между ЕП и Съвета доведе до няколко безпрецедентни промени в полза на пътуващите.

Нови правила за компенсациите при закъснели полети могат да лишат 85% от пътуващите от обезщетение

Въпреки силния натиск от страна на индустрията и част от държавите членки, пътниците ще получават компенсация при закъснение от три часа. Запазват се и размерите на обезщетенията, така че потребителите да не бъдат ощетени. Ако полетът бъде отменен или закъснее с повече от 3 часа, авиокомпанията вече е законово задължена да информира пасажерите за начините за получаване на обезщетение, без на тях да им се налага сами да си търсят правата.

Родителите вече няма да плащат допълнителна такса, за да седят до децата си на борда на самолета, а детските колички ще могат да бъдат използвани до самата врата на самолета и да бъдат върнати веднага след кацане, вместо родителите да ги търсят на лентата за багаж. Хората с намалена подвижност ще могат да търсят компенсация, ако пропуснат полет поради липса на необходимото съдействие на територията на летището.

Друго положително развитие е, че цената на самолетния билет по подразбиране ще включва и ръчен багаж, което ще позволи реално сравнение между различните оферти на авиокомпаниите. Ако пътникът няма нужда от малък кабинен куфар, той може да се откаже от него и да плати по-малко за билета си. Отпадат и таксите за административна корекция на име или правописна грешка в билета. Ако не се ползва първият полет от двупосочен билет, авиокомпанията вече няма да може автоматично да анулира обратния полет или да начисли допълнителни такси.

Новият регламент постига необходимия баланс – защитава правата на пътниците, като същевременно дава предвидимост и правна яснота на европейския авиационен сектор. За първи път се въвежда изчерпателно разписан списък на форсмажорни обстоятелства, при които превозвачите не носят отговорност за закъснения или отменени полети.