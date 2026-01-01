12-годишното момче, което пострада при инцидент с електрическа тротинетка в Лясковец, е с много тежка черепно-мозъчна травма. Това съобщиха от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където детето беше транспортирано с въздушна линейка.

Мъж е в тежко състояние след падане с тротинетка в Пазарджик

От лечебното заведение уточниха, че момчето е интубирано и поставено на апаратна вентилация. То остава за активно наблюдение и лечение в Детската реанимация на болницата.

Инцидентът е станал днес около 10:00 часа в Лясковец. Първоначално детето е било откарано в тежко състояние във великотърновската болница, а впоследствие е транспортирано по въздух до София.

По случая е образувано досъдебно производство.