Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом, предаде Ройтерс.

Той ще се срещне там с американския президент Доналд Тръмп.

Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че двамата съюзници омаловажиха различията си.

Американски медии: Тръмп и Нетаняху са влезли в спор заради стратегията спрямо Иран

Очаква се разговорът между Нетаняху и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран, докато Вашингтон заяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки в безпрецедентна ескалация след примирието през април.

Израел, който предприе офанзива срещу Техеран заедно със САЩ на 28 февруари - действие, което предизвика регионална война - не взе участие в последната вълна сблъсъци.