Ако не беше нашето правителство, в момента на Летище София щяха да продължават да стоят 15 самолета-цистерни до октомври, това заяви премиерът Румен Радев във връзка с решението, предложено от Министерския съвет и прието в парламента, в авиобаза "Безмер" да бъдат разположени американски самолети и до 250 военнослужещи.

"Сега ще има евентуално самолети-цистерни на военно летище, където им е мястото, и в много по-малко количество", каза Радев и допълни, че не може да каже кога точно ще пристигнат, но увери, че е създадена необходимата организация.

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Относно поредното предупреждение от Иран към страната по повод тази ситуация министър-председателят каза, че го приема "толкова сериозно, колкото и първото".

"С Иран ние имаме дългогодишно установено сътрудничество, доверие и приятелство", каза още Радев. По думите му държавното ръководство на Иран разбира много добре, че разположените у нас американски самолети не са за бойни мисии.

"Не очаквам, че ще имаме реално влошаване на отношенията", заяви премиерът.

Относно евентуалното премахване на американските визи за българите министър-председателят Румен Радев каза, че правителството продължава да работи в тази насока и той е убеден, че в скоро време ще бъде намерено необходимото решение.

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На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

Миналата седмица жители на село Безмер, областния град Ямбол и близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза, че е там, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.