Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев за системен проблем при упражняване на правото на децата до 14-годишна възраст да пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за писмото са постъпили в институцията жалби с описани случаи на деца с електронни карти, издадени в една община, които са били принуждавани да заплащат билет при пътуване в друга община, а в някои случаи са били и сваляни от превозните средства, когато не са разполагали със средства. Като причина е посочвана липсата на техническа възможност картите, издадени в друга община, да бъдат проверявани от местната система.

На практика технологичната несъвместимост между транспортните системи на отделните общини създава различни условия за упражняване на едно и също право. В някои случаи от родителите се изисква да посещават местни пунктове и да получават допълнителни карти, въпреки че детето вече притежава карта по държавен образец. Създават се и ограничения, свързани с постоянния или настоящия адрес, се посочва в прессъобщението.

Проблемът е особено видим при електронните карти, при които част от данните, необходими за проверка на правото на безплатно пътуване, не са физически изписани върху пластиката, а се съдържат във вътрешната електронна система на общината, която я е издала. Това прави проверката на валидността на картата в друга община практически невъзможна.

В резултат на това се стига до конфликтни ситуации, санкции и случаи, при които деца са поставяни в ситуация на стрес и несигурност заради технически ограничения, за които те и техните родители не носят отговорност, отбелязват от институцията на омбудсмана.

„Може да се направи извода, че макар уредбата да е една за всички, местните транспортни оператори налагат различни условия, които създават бариери пред гражданите“, посочва омбудсманът Велислава Делчева, цитирана в прессъобщението. Тя се позовава на заповед №РД-08-14 от 9 януари 2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията, съгласно която: „децата от седем до 14 навършени години пътуват безплатно до вътрешноградския транспорт в цялата страна с карта по образец съгласно приложението към настоящата заповед или с електронна карта“.

В тази връзка омбудсманът препоръчва Министерството на транспорта и съобщенията да предприеме действия за преодоляване на нормативните, административните и технологичните пречки пред упражняването на това право.

Сред предложенията са нормативно уточняване на правилата, с което да се гарантира, че дете, което вече притежава карта по държавен образец, няма да бъде задължавано да получава допълнителен местен документ, както и създаване на национални стандарти за електронните карти, така че те да могат да бъдат разпознавани и проверявани от валидаторите в цялата страна.

Омбудсманът предлага също Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да извършва проверки на практиките на общинските превозвачи и да предприема действия при установяване на незаконни ограничения.

Общественият защитник подчертава, че правото на безплатно пътуване е всеобщо и гарантирано от държавата и не може да бъде ограничавано чрез местни правила, изисквания за адресна регистрация или отказ от признаване на карта по национален образец.

„Вярвам, че Вашата намеса ще гарантира, че средствата от държавния бюджет се използват по предназначение за улесняване на гражданите, а не за създаване на нови бариери. Лишаването на едно дете от право на транспорт поради софтуерни или адресни несъответствия е пряко засягане на неговия интерес и социални права“, подчертава Делчева, цитирана в прессъобщението.