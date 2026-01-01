18-годишен е предаден на съд за смъртта на мъж след удар с юмрук в Елешница. Окръжната прокуратура в Благоевград е внесла обвинителен акт срещу Б.Т., който е обвинен, че умишлено е нанесъл тежка телесна повреда, довела по непредпазливост до смъртта на 50-годишен мъж с инициали Г.Д.

Инцидентът е станал в нощта на 5 срещу 6 май 2025 г. в заведение в село Елешница, община Разлог.

По данни на прокуратурата 18-годишният Б.Т. бил в заведението, когато станал свидетел на агресивно поведение от страна на П.А. към 50-годишния Г.Д., който бил приятел на баща му.

Около 1:30 часа младежът напуснал заведението, но малко по-късно получил обаждане от Г.Д. Той му разказал, че П.А. го е обидил и нападнал.

Б.Т. се върнал пред заведението и заварил П.А. там. Според обвинението той се приближил до мъжа и го ударил с юмрук в главата. Направил опит да нанесе и втори удар, но бил спрян от намиращите се на място хора.

След удара П.А. паднал на земята и изпаднал в тежко състояние. Малко по-късно починал. На телефон 112 веднага бил подаден сигнал за случилото се.

Разследването е включвало анализ на записи от камерите за видеонаблюдение в заведението, както и няколко експертизи – видеотехническа, лицево-идентификационна, съдебнохимическа и психиатрично-психологична.

Съдебномедицинската експертиза е установила, че смъртта е причинена от тежка черепно-мозъчна травма и масивен кръвоизлив. Според вещите лица има пряка причинно-следствена връзка между нанесения удар и настъпилата смърт.

Предстои съдът в Благоевград да насрочи разпоредително заседание по делото.