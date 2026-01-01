Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията, са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България, се посочва още в съобщението.

Създаваме механизми не само за борба със злоупотребите постфактум, но и за недопускане на такива явления, е изтъкнал министър-председателят по време на заседанието на Съвета за координация и сътрудничество. Радев подчертава, че настоящото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. Тези мерки се следват неотклонно, изтъква министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като Министерството на вътрешните работи, службите и икономическа полиция. „По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати“, заяви Радев, цитиран от правителствената пресслужба.

Министър-председателят открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“, която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат. „Ще вървим упорито към намаляване на тази цифра“, отбеляза Радев. Той каза, че вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Занапред системата ще отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени.

Премиерът е посочил още, че при своя пълен капацитет „Сигма“ ще бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби. „Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления“, заяви премиерът Радев. Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП.

Радев е подчертал, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване, пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция. Министър-председателят призовава за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени.

През октомври 2023 г. България бе включена в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на английски език FATF), припомня БТА.

През юни тази година FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък", съобщиха от Министерството на правосъдието на страницата си във Фейсбук. В решение на Групата се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими.