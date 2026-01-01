Пожарни екипи, военни по суша и въздух гасят горски пожар между сливенските селата Медвен и Градец. Задействана е системата BG-ALERT за населените места в района на огнената стихия.

Сигнал е получен днес в 13.30 ч. По първоначални данни пожарът е от двете страни на път ІІ-48.

На място има 5 екипа на РДПБЗН-Сливен. В гасенето са включени и два екипа на РДПБЗН-Бургас, служители на ДГС-Котел и два хеликоптера от авиационна база – Граф Игнатиево. На място има полицейски екипи от РУ-Котел, които имат готовност да регулират движението, ако се получи задимяване на пътното платно. Действията се управляват и контролират от ръководството на Регионална дирекция „ПБЗН” в Сливен.

Екипажи от Военновъздушните сили с два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база - Крумово помагат в гасеното.

Машините са излетели малко след 16.30 ч. и са се отправили към засегнатия район, където ще обливат горящите участъци с вода от въздуха.

Помощ в борбата със същия пожар оказва и модулно формирование за гасене на пожари от 13-то Бригадно командване – Сливен. На терен действат 22-ма военнослужещи с техника, под ръководството на старши лейтенант Даниел Божеков.