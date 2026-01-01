Административният съд във Велико Търново ще реши в седемдневен срок казуса с правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. На днешното заседание съдът даде ход на делото, отложено на 10 август заради неявяването на Рашков и приложен от негова страна болничен лист.

Казусът с прекратяване на правомощията на кмета стигна до съда по жалба на политическа партия ГЕРБ, след като Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица отхвърли предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков.

Отложиха делото по жалбата срещу решението Николай Рашков да остане кмет на Горна Оряховица

Заседанието на ОИК през юли беше свикано след като Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, след като от две съдебни инстанции е потвърдено решението за конфликт на интереси по отношение на него.

Рашков се яви пред съда, но заяви, че се въздържа да вземе думата. Неговите адвокати изложиха своето възражение срещу жалбата на партия ГЕРБ и поискаха изслушване на двама от членовете на ОИК в качеството им на свидетели, съдът отхвърли искането.

Жалбата на ГЕРБ бе преценена като редовна и допустима от състава на съда. Конституирани страни по делото са жалбоподателят ГЕРБ, ответникът - Общинската избирателна комисия – Горна Оряховица, и заинтересованата страна Николай Рашков - кмет на Община Горна Оряховица.

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В началото на заседанието жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на съда в подкрепа на кмета Николай Рашков. Те издигнаха плакати с надписи „Искаме си кмета“ и „Не подменяйте гражданския вот“.

Тази сутрин е постъпил сигнал, че в сградата на съда е поставено взривно устройство. При извършената проверка устройството не е открито и заседанието на съда започна в определения час, но в залата не бяха допуснати граждани, а само страните по делото и журналисти.