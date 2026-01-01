Заради неявяването на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков поради представен болничен лист беше отложено делото в Административния съд-Велико Търново, на което трябва да се реши дали той ще остане на поста си.

„Кметът е наш. Оставете го да работи. Не подменяйте волята на хората“: Протест в защита на Николай Рашков (СНИМКИ)

Делото е по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица, с което е постановено отхвърляне на предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината. Казусът е свързан с конфликт на интереси, а решението на комисията е резултат от липса на постигнато съгласие от две трети от мнозинството.

Жалбата на ГЕРБ е преценена като редовна и допустима от решаващия състав на Административния съд0Велико Търново и делото беше насрочено в открито съдебно заседание.

На него бяха призовани конституираните страни: жалбоподателят ГЕРБ, ответникът - Общинската избирателна комисия - Горна Оряховица, и заинтересованата страна Николай Рашков - кмет на Община Горна Оряховица. Доказателствата и писмените отговори са били представени в установения срок, а с определение от 5 август като заинтересована страна по делото е конституирана и политическа партия „Пряка демокрация“.

На фона на напрежение, протести и скандали: Кметът на Горна Оряховица остава на поста

Заседанието на Административния съд-Велико Търново по делото беше отложено за 20 август. Час преди началото на днешното съдебно заседание пред съдебната палата беше организиран граждански протест в подкрепа на Рашков, а част от протестиращите присъстваха и на самото заседание. Те увериха, че ще има и следващи протести, първият от които ще е на 20 август.

Припомняме, че граждани на Горна Оряховица и други населени места излязоха на протест в защита на Рашков на 29 юли, а кметовете на деветте съседни общини подкрепиха с декларация колегата си.

На 22 юли тази година кметът на Горна Оряховица каза пред медиите, че от встъпването в длъжност срещу него се води политическа война и опит да бъде подменен вотът на избирателите.

Разследване за предполагаемо незаконно подслушване в сградата на Община Горна Оряховица също набира скорост, след като прокуратурата започна досъдебно производство по сигнал за открито подслушвателно устройство в кабинет на общински служители.

По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков, а предстои изготвянето на технически, видеотехнически и аудиотехнически експертизи.