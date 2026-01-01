Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали установи превоз на селскостопански животни без необходимите документи. Случаят е констатиран дни след като БАБХ пресече опит за нерегламентирано въвеждане от Гърция на пет овце без необходимите документи и идентификация в района на ГКПП „Златоград – Термис“, съобщиха от Агенцията.

Проверката в Кърджали днес е извършена след спиране на превозното средство от органите на МВР. Автомобилът е регистриран за транспорт на животни. В него са установени две говеда и една овца. Едното говедо и овцата са без ушни марки, а второто говедо е идентифицирано. За трите животни не са представени необходимите документи за придвижване.

За двете неидентифицирани животни са предприети мерки съгласно европейското и националното законодателство. За идентифицираното говедо е направена проверка в информационната система на БАБХ, при която е потвърдено, че са извършени необходимите мероприятия по Държавната профилактична програма. Животното е отнето в полза на държавата и предадено на кланица, а добитото месо ще бъде предоставено на социална институция в област Кърджали.

На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Установен е и собственикът на животните, който е от съседна област и ги е продал без необходимите документи. Спрямо него ще бъдат предприети действия в съответствие с действащото законодателство.

Нерегламентираното движение на животни без документи, идентификация и доказан здравен статус е сред основните рискове за пренасяне и разпространение на заразни заболявания и може да доведе до тежки последици за животновъдството в България.

При съмнение за нарушение гражданите могат да подадат сигнал на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.