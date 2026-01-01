Сигурната привързаност се изгражда постепенно – в ежедневното общуване, грижата и реакциите на възрастния към нуждите на детето. Тя не изисква родителят да бъде перфектен, а детето да усеща, че има на кого да разчита.

Ето шест от най-често срещаните заблуди.

1. „Ще го разглезиш, ако го вземаш при всеки плач“

Бебето не плаче, за да манипулира родителя. Плачът е начинът, по който то показва, че има нужда от храна, сън, топлина, близост или успокоение.

Когато възрастният откликва на тези сигнали, той не „разглезва“ детето. Постепенно му показва, че неговите нужди са чути и че може да разчита на близък човек.

2. „Детето трябва да има само една фигура на привързаност“

Не е необходимо майката да бъде единственият човек, който се грижи за детето.

Бащата, бабата, дядото или друг близък възрастен също могат да изградят сигурна връзка с него. Споделената грижа не отнема от близостта между майката и детето.

3. „Ако началото е било трудно, вече е късно“

Привързаността не се изгражда в определен срок.

Понякога първите месеци са трудни заради преждевременно раждане, медицински проблеми, изтощение, стрес или други семейни обстоятелства. Това не означава, че връзката е обречена.

Отношенията между родител и дете се развиват с времето и могат да бъдат укрепвани и възстановявани.

4. „Сигурно привързаното дете не плаче“

Плачът не е доказателство за липса на сигурна привързаност.

Децата плачат, ядосват се, страхуват се и преживяват силни емоции. Важното е да знаят, че когато им е трудно, има възрастен, към когото могат да се обърнат.

5. „Работещата майка не може да изгради сигурна връзка“

Връщането на работа не означава загуба на близостта между родителя и детето.

Много деца прекарват част от деня в ясла, детска градина или с баба и дядо. От значение са стабилността, предвидимостта и качеството на взаимодействието.

Не е необходимо родителят да е физически до детето всяка минута, за да бъде емоционално значим за него.

6. „Трябва винаги да съм спокоен и да реагирам правилно“

Няма родител, който да е спокоен през цялото време.

Умората и напрежението понякога водят до реакция, за която след това съжаляваме. Една грешка обаче не определя цялата връзка.

Важно е да има възстановяване – разговор, прегръдка, извинение и повторно свързване с детето.

Детето няма нужда от перфектен родител

Сигурната привързаност не се изгражда от спазването на десетки правила. Тя се създава в малките ежедневни моменти – когато детето е чуто, утешено, прието и насърчено.

Родителят може да поставя граници, да казва „не“ и дори да допуска грешки, без това да означава, че връзката е несигурна. Важно е детето да усеща, че има стабилен възрастен, към когото може да се обърне.

Темата ще бъде сред акцентите на предстоящото събитие на „Ох, на мама!“за бременни и родители в Пловдив.

На 26 септември Конгресният център на Международен панаир - Пловдив ще събере бъдещи и настоящи родители и доказани специалисти, които ще споделят полезни знания и практически съвети.

А в деня на събитието ви очаква и томбола с атрактивни награди!

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Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

👉 Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , Greno , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ .