58-годишен българин загина в Бяло море край Ксанти. Информацията е на гръцката брегова охрана, цитирана от Ta Nea.

Мъжът е бил изваден в безсъзнание от морето, но лекарите не са успели да го спасят

Инцидентът е станал в неделя по обяд в морската зона на плажа „Еразмиу“ край Ксанти.

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Ξάνθη: Νεκρός 58χρονος λουόμενος στην παραλία Ερασμίου — Athens Magazine (@AthensMagazine) August 31, 2026

Сигналът е подаден до пристанищната администрация в Порто Лагос, след като мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата.

Спасители са му оказали първа помощ на място, след което той е бил транспортиран с линейка до здравния център в Абдера. Там лекарите са констатирали смъртта му.

Пристанищната администрация в Порто Лагос е започнала предварително разследване на инцидента. Назначена е и аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Това е поредният инцидент с удавяне на турист в гръцките води през летния сезон.