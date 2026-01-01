Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи нови критики към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, като го обвини, че не е изпълнил обещанието си до края на август да представи информация за разследването по случая „Петрохан“.



В публикация във Facebook Трифонов публикува отворено писмо, адресирано до вътрешния министър Иван Демерджиев, с копие до министър-председателя Румен Радев. В него лидерът на ИТН заявява, че кореспонденцията му с министъра е „едностранна“, но изразява увереност, че рано или късно обществото ще получи пълната информация за случая „Петрохан“.

Трифонов припомня, че според него Демерджиев е обещал до края на август да изнесе данни за разследването, като подчертава, че днес е последният ден на месеца и това не се е случило.

В публикацията си той отправя и критики към работата на МВР, като коментира случаи, свързани с открито устройство, за което първоначално е имало съмнения, че е заглушител, издирването на поставен под електронно наблюдение мъж и задържането на журналист.

„Не знам. Аз гадая. Защото Вие си траете“, пише Трифонов, като допълва, че няма да спре да настоява за отговори по случая „Петрохан“, независимо колко време ще отнеме.

В края на публикацията си лидерът на ИТН цитира латинската сентенция на Сенека „Veritatem dies aperit“ („Времето разкрива истината“), с която завършва обръщението си към вътрешния министър.