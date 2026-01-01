Холивудският продуцент Харви Уайнстийн беше осъден на 15 години затвор, след като миналата година съдебните заседатели го признаха за виновен в извършване на престъпно сексуално деяние срещу бившата асистентка Мириам Хейли.

В изявлението си пред съда за въздействието на престъплението върху нея Хейли заяви, че нападението е имало „опустошително въздействие върху живота и чувството й за сигурност, което може никога да не изчезне“.

Явявайки се в съда в инвалидна количка, Уайнстийн отрече обвиненията, но се извини на „всеки, когото може да е наранил с действията си“.

Уайнстийн вече е прекарал няколко години в затвора в Ню Йорк, където е бил изправен пред три съдебни процеса по обвинения в изнасилване и сексуално насилие. Той беше осъден и по отделно дело за сексуално престъпление в Лос Анджелис.

Това е втората присъда, с която той получава затвор по делото, свързано с Мириам Хейли. Уайнстийн беше осъден за първи път през 2020 г., но Върховният съд на щата Ню Йорк отмени присъдата през 2024 г., както и друга присъда, свързана с актрисата Джесика Ман. Съдът постанови, че Уайнстийн не е получил справедлив процес.

Миналата година той беше съден отново и осъден по едно обвинение за престъпно сексуално деяние срещу Хейли.

74-годишният Уайнстийн в момента е настанен в затворническото отделение на болница „Белвю“ в Ню Йорк заради редица здравословни проблеми, за които беше съобщено по време на престоя му в затвора.

Някога един от най-влиятелните холивудски продуценти и създател на Miramax – студиото зад хитове като „Влюбеният Шекспир“ – Уайнстийн изпадна в немилост през 2017 г., след като The New York Times и The New Yorker публикуваха разследвания за множество обвинения в сексуално насилие срещу жени, натрупвани в продължение на десетилетия.

Обвиненията срещу него дадоха мощен тласък на движението #MeToo, но прокурорите в Ню Йорк трябваше да преминат през продължителен и сложен съдебен процес, за да постигнат осъдителни присъди.

По време на процеса през 2020 г. Хейли свидетелства, че Уайнстийн я е нападнал в спалнята на апартамента си в Манхатън през 2006 г. По това време тя е била асистент-продуцент на телевизионния сериал „Проект Рунвей“.

По обвиненията, свързани с Джесика Ман, съдебните заседатели не успяха да постигнат единодушно решение, а Уайнстийн беше признат за невинен по друго обвинение, свързано с модела Кая Сокола.

След като даде показания в повторния процес миналата година, Хейли каза пред Би Би Си, че се е почувствала длъжна да свидетелства.

„Просто си помислих, че трябва да се защитя. Трябва да отстоявам истината“, каза тя.

Уайнстийн все още очаква присъда в Калифорния, където беше осъден през 2022 г. за изнасилване и сексуално посегателство над актриса в хотелска стая през 2013 г.

Апелативен съд разпореди той да бъде осъден повторно по делото, след като осъдителните присъди в Ню Йорк бяха отменени.

Уайнстийн последователно отрича обвиненията срещу него и заявява, че вярва, че в крайна сметка ще бъде доказана невинността му.

В сряда съдия Къртис Фарбър разкритикува бившия холивудски магнат, когато обяви 15-годишната присъда.

„Взехте това, което искахте, със сила и никога не сте поели отговорност“, каза Фарбър.