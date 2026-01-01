Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес.

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

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По-рано днес руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс.

Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

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Министерството посочи, че Лавров е подчертал необходимостта от възстновяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Вчера в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".