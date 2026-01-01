Близки и приятели на Евгения Владимирова се събраха на протест пред Съдебната палата в София ден преди поредното заседание по делото за убийството на 33-годишната жена във Върховния касационен съд.

Евгения беше открита мъртва в куфар във водоем в края на 2021 г. По случая бяха осъдени съпругът ѝ Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

След като на две съдебни инстанции двамата получиха доживотни присъди, последва промяна след намесата на Върховния касационен съд. Впоследствие наказанието на Орлин Владимиров беше определено на 20 години затвор, а баща му Пламен беше оправдан. Това решение предизвика недоволство сред близките на Евгения, които настояват и двамата подсъдими да получат доживотни присъди.

„Дошъл съм, за да покажа съпричастност към родителите на това момиче, към всички нейни близки и приятели. Искам да изразя и възмущението си. Това, което се е случило с ревизираната присъда, е абсурдно“, заяви един от участниците в протеста пред БНР.

БТА

Друг от присъстващите посочи, че протестът е в подкрепа на семейството и в памет на Евгения, както и заради бъдещето на нейния син. „Смятаме, че развоят на делото е абсолютно несправедлив и неадекватен. На две инстанции беше постановена доживотна присъда за двамата, след което ВКС върна делото и наказанията бяха променени. Това е пълен абсурд“, коментира той.

Протестиращите са категорични в искането си: „Трябва да бъдат наложени доживотни присъди и за двамата“.

Предстои Върховният касационен съд да разгледа делото, а близките на Евгения очакват окончателно решение по случая.