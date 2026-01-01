Голямо семейство диви свине се е установило на поляна в близост до луксозен жилищен комплекс в подножието на Витоша и притеснява жителите в района, съобщава "24 часа".

Животните са слезли от планината в търсене на храна.

Кметът на село Герман е съобщил, че ще бъде обсъдена с местната ловна дружинка възможността да се предприемат действия още преди началото на редовния сезон за групов лов на дива свиня. Районният кмет също е уведомен за ситуацията.

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Груповият лов на дива свиня е разрешен от 1 октомври до втората неделя на януари, а регулирането на популацията е в правомощията на съответните органи и ловностопанските структури.

Жителите са предупредени да бъдат особено внимателни в ранните сутрешни и вечерните часове. При среща с диви свине не трябва да се приближават или хранят животните, нито да се правят опити да бъдат прогонвани.

При непосредствена опасност се препоръчва подаване на сигнал на 112.