Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора са нараснали с 9,9% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В индустрията увеличението е с 12,2%, а в услугите – с 11,5%.

За сравнение, през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база разходите на работодателите за един отработен час са се увеличили с 13,4%. Тогава ръстът в индустрията е бил 14,1%, а в услугите – 12,5%.

В кои сектори разходите растат най-бързо

НСИ: Разходите за труд нарастват с над 13% спрямо миналата година

През второто тримесечие най-висок ръст на общите разходи за труд е отчетен в сектор „Добивна промишленост“ – 18,7%.

Следват „Други дейности“ със 17,5% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 14,3%.

Разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 9,9%, докато другите разходи за труд, извън тези за възнаграждения, нарастват с 10%.

По икономически сектори ръстът на разходите за възнаграждения спрямо същото тримесечие на 2025 г. варира от 21,5% в „Добивна промишленост“ до 0,3% в сектор „Държавно управление“.