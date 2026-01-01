През първото тримесечие на 2026 г. спрямо първото тримесечие на 2025 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.4% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 14.1%, а в услугите - с 12.5%, сочат данните на НСИ.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ - с 20.3%, „Други дейности“ - с 19.3%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 18.9%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 14.2%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.6% за сектор „Други дейности“ до 7.7% за сектор „Операции с недвижими имоти“.