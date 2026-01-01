Кафене в Лима сервира напитки с лика на папа Лъв XIV, нарисуван върху млечната пяна, преди планираното му посещение в Перу, Уругвай и Аржентина през ноември.
В кафене в Лима се предлагат еспресо, лате и капучино, украсени с лика на папа Лъв XIV преди посещението му през ноември.
¡Arte en el café! Le rinden tributo al papa León XIV en Lima con retratos dibujados en capuchino https://t.co/kSbxHBG8He— Telediario Puebla (@TelediarioPUE) September 23, 2026
Баристата Ариана Малма рисува с шоколад лика на папата върху млечната пяна на напитките, съобщи „Евронюз“.
Собственикът Карлос Риско разказва, че екипът е изпробвал няколко варианта, преди да се спре на ясен образ на папата. Малма сравнява процеса с рисуване върху платно. По думите ѝ техниката изисква търпение, за да не се размаже млечната пяна.
The love and creativity from Peru 🇵🇪 for Pope Leo XIV’s birthday is simply magnificent! They didn't just bake cakes and pastries; they built an entire chocolate Basilica and topped it off with a mini Pope riding a mule🫏 - Peruvian pastry chefs👨🍳 truly outdid themselves. 🍰🙏— FrischeBriese (@FrischeB17467) September 16, 2026
+ pic.twitter.com/914T8cbNid
Папата ще посети Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, като ще бъде в Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа.