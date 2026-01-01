Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на „Програма за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ (Програма 3), приета с Решение № 278 от 2 май 2025 г.

С измененията се създават необходимите правни и административни условия за законосъобразното и ефективно администриране на Програмата и за продължаване на хуманитарната подкрепа и интеграционните мерки до 4 март 2027 г. - срока на действие на временната закрила.

Администрирането на Програмата и последващото разплащане по нея изискваха предварително прецизиране на действащите правила. Промените са обусловени от необходимостта да бъдат отстранени установени пропуски, да се въведат по-ясни механизми за контрол и индивидуална оценка на нуждите и да се гарантира, че публичната подкрепа достига до всички нуждаещите се лица при спазване на принципите на законосъобразност, прозрачност и защита на публичния интерес.

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Съществена част от промените е свързана и с влязлото в сила решение на Върховния административен съд по оспорени разпоредби на Програма 3. В съответствие със съдебното решение като рискова група вече изрично се обхващат всички деца до навършване на 18-годишна възраст.

Отпада и предварителното ограничение подкрепата да се предоставя само при придружаване от единия родител. Когато детето живее с двамата си родители и те реално полагат грижи за него, положението на семейството се оценява като цяло, при водещо значение на най-добрия интерес на детето и запазването на семейната цялост.

Наред с това необходимостта от настаняване ще се установява чрез индивидуална оценка на детето и семейството, включително с оглед на здравословното състояние, доходите и възможността за самостоятелно осигуряване на жилище и други относими обстоятелства. Прецизират се и критериите за удостоверяване на уязвимост по здравословни причини, въвежда се мотивирана процедура при прекратяване на подкрепата и се урежда по-ясен механизъм за одобряване и изплащане на помощта.

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Приетите изменения позволяват Програма 3 да продължи да се прилага при по ясни правила, по-засилен контрол и по-добра защита както на уязвимите лица, така и на обществения интерес.

Правителството прие и още едно Решение за изменение и допълнение на „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” (Програма 2), приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 20 май 2022 г.

С измененията се създава необходимата нормативна и административна рамка за окончателното уреждане на оставащите претенции на кандидатите и приключването на Програмата.

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Промените уреждат възможността за еднократно преразглеждане на претенции, по които е постановен пълен или частичен отказ и е подадена жалба, възражение или друго искане за преразглеждане, без да е налице окончателно административно произнасяне. Не се допуска заявяване на нови лица, нови нощувки или нови отчетни периоди, както и двойно финансиране.

Специален ред се въвежда и за случаите, при които по подадено заявление помощта е изцяло или частично непризната и липсват данни за надлежно съобщено административно произнасяне. Министерството на туризма ще извърши служебна проверка за установяване на тези случаи и ще уведоми съответните кандидати за възможностите за окончателно произнасяне.

Заявленията за преразглеждане могат да бъдат подадени до 31 октомври 2026 г., а всички заявления и претенции следва да бъдат разгледани и приключени с мотивирано произнасяне до 25 февруари 2027 г. До 31 март 2027 г. Министерството на туризма следва да извърши необходимите административни, финансови, счетоводни и технически действия за окончателното приключване на Програмата.

Приетите изменения създават условия за единно, законосъобразно и окончателно разрешаване на оставащите случаи по Програмата, при защита на интересите на кандидатите и недопускане на двойно или неправомерно финансиране.