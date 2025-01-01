Националният оперативен щаб (НОЩ) на свое заседание отчете изпълнението на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България, която е в действие от 1 май 2025 г.

Заместник министър-председателят и председател на НОЩ Атанас Зафиров посочи, че към момента на влизане в сила на новата Програма за интеграция, в обектите за настаняване са установени 5647 украински граждани.

След извършените оценки за принадлежност към рискова група, на хуманитарна подкрепа за настаняване за целия срок към момента имат право 2732 лица с предоставена временна закрила в България.

Това са хора от рискови групи - възрастни лица над 65 години, хора с трайни увреждания, майки с деца до 12 годишна възраст.