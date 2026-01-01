ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ привежда националната нормативна уредба в пълно съответствие с европейските стандарти чрез актуализиране на Тарифа № 5, която определя таксите за административните и техническите услуги в сектора. С днешното си решение правителството прие Постановление за изменение и допълнение на тарифата, одобрена с Постановление № 81 от 10 май 2000 г.

Актуализацията включва дейности, които досега са извършвани безвъзмездно и отразява използването на еврото.

Нови правила при определянето на летищните такси

Определени са такси за одобрение на ръководства, програми и процедури на летища и оператори, за издаване на единен сертификат за летище, както и за съгласуване на устройствени планове и инвестиционни проекти в сервитутните зони.

Очакваният годишен приход от новите и актуализираните такси е 626 434 евро. Средствата ще подпомогнат процесите по дигитализация във въздухоплавателната администрация.