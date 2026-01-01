Директорът на полицията във Варна старши комисар Живко Желев отличи четирима младежи, проявили доблест, гражданска смелост и бърза реакция, благодарение на които е спасен човешки живот.

Той връчи плакети и благодарствени грамоти на Илиян Габерски, Денис Зекиров и Добромир Костадинов. Четвъртият отличен - Красен Николов, бе възпрепятстван и ще получи отличието си в друг ден.

"Нашето време е изключително щедро на примери за постъпки, с които не би следвало да се гордеем като общество", посочи Желев. По думите му е редно да се прояви признателност към хората, които са проявили доблест и съпричастност и не са позволили на извършители на престъпления да се укрият.

"В единия случай, на 10 септември на улица „Роза“ мъж започва да бие домашното си куче", разказа Желев. Покрай него минава семейство - мъж, жена и дете, и мъжът отправя упрек към агресора, който обаче вади нож и нанася много рани в областта на корема, на главата, на дланите на защитника на животното.

БТА

В случващото се се намесва трети човек, който опитва да предотврати боя и също получава наранявания. Междувременно е подаден сигнал и екипи на полицията тръгват към мястото на инцидента. Побойникът се опитва да избяга, но е неутрализиран от Денис Зекиров и Илиян Габерски.

"Благодарение на тях извършителят на престъплението е задържан, привлечен е към наказателна отговорност и е с постоянна мярка „задържане под арест“, посочи Желев. Той изтъкна, че Зекиров и Габерски са доказателство, че добротата, нетърпимостта към противообществени прояви, смелостта все още ги има в нашето общество и у младите хора.

"Два дни след този инцидент, на булевард „Левски“ в града е извършено пътнотранспортно произшествие от шофьор, който е с три години стаж, но с множество нарушения, заради които му е отнета книжката", допълни Желев.

"При катастрофата е ударен пешеходец, който получава контузия на рамото и рани по главата с обилен кръвоизлив. На място има много очевидци. Добромир Костадинов е човекът, чиито адекватни, бързи, спешни и навременни действия са допринесли животът на този човек да бъде спасен", посочи директорът на полицията.

По думите му може да има много хора, подготвени да окажат първа долекарска помощ, но не са толкова много тези, които ще запазят самообладание и ще помогнат. "Шофьорът, извършил катастрофата, напуска местопроизшествието с желанието да се укрие", допълни Желев.

По думите му той е последван от Красен Николов. Младежът заедно с полицейски служител, намиращ се близо до инцидента, успяват да неутрализират шофьора. Той е задържан и привлечен към наказателна отговорност, като му е повдигнато обвинение.

"Тези два случая, макар и неприятни, показват, че доброто го има и имаме основание да вярваме в младите хора", обобщи Желев.