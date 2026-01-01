Прокуратурата внесе обвинителен акт спрямо 55-годишен мъж, съобщиха от обвинението.

Той е предаден на съд за това, че на 29 юли 2025 г. в Калофер е направил опит умишлено да умъртви друг мъж, като му е нанесъл порезна рана с нож в тилната област, довела до разстройство на здравето. Деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини.

На 29 юли 2025 г. 55-годишният и другият мъж се намирали в заведение в Калофер. Те не се познавали и били седнали на различни маси. Обвиняемият отишъл в ресторанта да търси приятелката си, с която наскоро се разделили.

Тя работела там. Нейните колеги му обяснили, че я няма в момента, но той продължавал да настоява да влезе и да провери сам. Бил употребил и алкохол. В един момент мъжът, който впоследствие пострадал, му казал да не безпокои присъстващите и да си тръгва. Обвиняемият предупредил, че ще си тръгне, но ще се върне с нож.

Малко по-късно отново влязъл в заведението, приближил се с насочен нож към другия мъж и му нанесъл порезна рана на главата. Той бил откаран в болница. След това 55-годишният мъж продължил да се заканва, че пак ще го нарани. Подаден бил сигнал в полицията.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив. През август мъж на 63 години беше привлечен като обвиняем и задържан за убийството на 21-годишен мъж от Съединение, съобщи тогава окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.