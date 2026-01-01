Спецакция срещу наркоразпространението е проведена в Челопеч от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в областната дирекция.

За срок до 24 часа е задържан 24-годишен осъждан мъж. При извършената му полицейска проверка у него са открити две бучки бяло вещество.

ОДМВР - София

При последвалото претърсване на адреса му в селото са открити около 55 грама тревиста маса, реагираща на марихуана и около 15 грама бяло вещество на прах и под формата на бучки, реагиращо на амфетамин.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление.