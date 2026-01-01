60-годишна жена е станала жертва на грабеж, при който са ѝ отнети златни накити, около 110 евро и мобилен телефон. За случая съобщиха от Районната прокуратура във Велико Търново.

По данни на разследващите при нападението на жената са нанесени удари в лицето и лявото рамо, след което са отнети златните ѝ бижута, парите и телефон.

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След разпит на пострадалата е извършен оглед на местопроизшествието. Иззети са веществени доказателства и са назначени множество експертизи, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около престъплението.

По случая е започнато разследване за грабеж, за който законът предвижда наказание от 3 до 10 години затвор.

Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение – Горна Оряховица.