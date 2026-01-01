Прокуратурата във Велико Търново привлече като обвиняеми три жени и един мъж за грабеж на 26-годишна жена, извършен на 15 август в село Сушица, съобщиха от обвинението.

Те са задържани за 72 часа. Прокуратурата е внесла в Районен съд-Горна Оряховица искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите.

Жесток тормоз: Отвлякоха 26-годишна жена в Горна Оряховица и отрязаха косата й

На 15 август е подаден сигнал от жената за откраднати 50 евро и мобилен телефон - чрез използване на сила. В хода на разследването е установено, че лицата са се познавали помежду си.

Обвиняемите са решили да вземат от жената телефон и пари. Те са я завели в района на гробищата, където отрязали екстеншъни на косата ѝ, изкопали трап и със сила я бутнали в него. Следа като взели вещите, се прибрали в Горна Оряховица.

Има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на прокуратурата и след анализ, делото ще бъде изпратено на Окръжна прокуратура-Велико Търново.