Никола Цолов отпадна в спринтовото състезание от Формула 2 в Мадрид след пилотска грешка в 14-ата обиколка. Българският пилот се завъртя след лек контакт със стената и не успя да продължи надпреварата.

Цолов се движеше непосредствено зад съотборника си Ноел Леон, който беше с по-ниско темпо. Българинът обаче не успя да намери начин да го изпревари, а между двамата на няколко пъти се стигна до опасно близки ситуации.

В 14-ата от общо 23 обиколки Цолов атакува по-агресивно 20-ия завой и докосна леко стената от вътрешната страна на острата крива. След контакта автомобилът му се завъртя, а двигателят изгасна, което сложи край на участието му в спринта.

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Отпадането струва на Цолов три точки от аванса му в генералното класиране. Основният му съперник за титлата Рафаел Камара завърши шести и така разликата между двамата вече е осем точки.

Победата в спринта спечели Ритомо Мията. Японецът стартира втори и още при потеглянето изпревари Емерсон Фитипалди, който впоследствие завърши втори. Трети остана Лорън ван Хьопен.

Ноел Леон финишира четвърти, следван от Мартиниус Стеншорн, Рафаел Камара, Алекс Дън и Мари Боя, които допълниха зоната на точките.

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Цолов ще има възможност да се реваншира още утре в основното състезание на пистата в Мадрид. Българинът ще потегли от пето място. Надпреварата е насрочена за 12:25 часа българско време и ще бъде в 32 обиколки, като пилотите ще трябва да направят едно задължително спиране в бокса.