Никола Цолов преодоля удар в първата обиколка и завърши на девето място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран при на Австрия. Българинът не успя да спечели точки в Шпийлберг и така Габриеле Мини увеличи преднината си в генералното класиране при пилотите.

Цолов започна добре състезанието и запази позиция в първия завой, но в третия бе ударен от болида на Джошуа Дюрксен и се завъртя. Катастрофата всъщност бе масова и последва моментално жълт флаг, а при рестарта българинът бе зад челната десетка и последния в нея Мари Боя.

Цолов настигна испанския пилот на Према Рейсинг и го изпревари в 22-та обиколка, а в този момент беше на 2.2 секунди зад съотборника си Ноел Леон. Пред него бе реалната цел на българина - Куш Майни, който заемаше последното място в точкуването.

Цолов изпревари Леон две обиколки преди карирания флаг, но в този момент Майни вече имаше три секунди преднина и българинът не успя да го настигне. Така той остана без точки преди решенията на рейс контрола, а Мини спечели четири и увеличи преднината си в класирането на десет точки.

Победител в спринта бе Джон Бенет, който завърши пред Себастиан Монтоя и Рафаел Виягомес. Интересното е, че първият и третият бяха последни в класирането при пилотите преди това състезание.

В основната надпревара Цолов и Мини ще стартират от втора линия, а предимството ще бъде за българина. Основното състезание за Гран при на Австрия от Формула 2 е насрочено за 11:10 часа българско време.