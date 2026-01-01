Гражданите без валиден документ за самоличност ще могат да получат удостоверение, с което да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Това съобщиха от ОДМВР-София.

Документът се издава при изгубена, открадната, повредена или унищожена лична карта или паспорт, както и при изтекла лична карта. Условието е предварително да е подадено заявление за издаване на нов документ.

За гражданите с постоянен адрес в Софийска област удостоверенията ще се издават от 19 до 24 октомври между 08:30 и 17:00 часа, включително в събота. На 25 октомври услугата ще бъде достъпна от 08:30 до 19:00 часа.

Ако новата лична карта не може да бъде издадена до края на работния ден на 23 октомври, гражданите могат да поискат удостоверение за гласуване. При вече подадено заявление документът може да бъде получен и в други звена на МВР, независимо от постоянния или настоящия адрес.

Удостоверението важи единствено пред секционната избирателна комисия и само за изборния ден – 25 октомври 2026 г.