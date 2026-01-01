Полицията в Попово откри мотоциклет, обявен за международно издирване от властите в Испания, съобщиха от МВР.
При проверката служителите на РУ-Попово установили мотоциклет, собственост на местен жител. Справка показала, че превозното средство се издирва чрез Шенгенската информационна система (ШИС).
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Сигналът за издирването на мотоциклета е въведен в системата от компетентните власти в Кралство Испания.
Мотоциклетът е иззет по надлежния ред, след като собственикът му го е предал с протокол за доброволно предаване.
За случая са уведомени бюро „СИРЕНЕ“ към МВР и прокуратурата.