Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, съобщиха агенциите.
Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.
Решението на Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори идва след месеци на политическа нестабилност и все по-трудно управление на правителството на малцинството. Вотът ще се проведе на 29 ноември 2026 г., около девет месеца по-рано от очакваното.
Непосредственият повод за решението беше тежкото поражение на правителството в парламента миналата седмица. Депутатите отхвърлиха два ключови указа, свързани с жилищната криза, включително мерки за ограничаване на принудителните изселвания и спекулативните покупки на жилища. За провала допринесе и отказът на каталунската партия „Жунтс“ да подкрепи инициативите на кабинета.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez calls an early election for Nov. 29 after parliament rejected a housing plan last week https://t.co/ZyiyUhouG7— Bloomberg (@business) October 5, 2026
Жилищата се превърнаха в един от най-острите социални проблеми в Испания. Високите наеми и недостигът на достъпни жилища предизвикаха протести в редица градове. Правителството е под натиск да предприеме по-решителни мерки за увеличаване на жилищния фонд и ограничаване на разходите за наеми.
Санчес управлява Испания начело на Испанската социалистическа работническа партия (PSOE), но разполага с крехка парламентарна подкрепа. След изборите през 2023 г. той успя да състави правителство благодарение на сложна комбинация от леви, каталунски и баски формации.
Част от парламентарната подкрепа беше осигурена срещу обещанието за амнистия на каталунски сепаратистки лидери, замесени в опита за отделяне на Каталуния през 2017 г. Решението предизвика силна съпротива от консервативната опозиция и доведе до продължителни политически спорове.
Правителството изпитва трудности и при приемането на законодателство. Испания не е успяла да приеме нов държавен бюджет от 2023 г., а разпокъсаният парламент често принуждава Санчес да търси подкрепа поотделно от различни партии.
BREAKING: Spanish Prime Minister Pedro Sánchez called an early election for November 29 following the Spanish parliament's rejection of the government's attempt to tackle the country's housing crisis after protests over unaffordable rents and evictions https://t.co/CdnXsxJtPG— Reuters (@Reuters) October 5, 2026
Към политическите проблеми се добавиха и корупционни скандали, засегнали фигури от Социалистическата партия. Разследванията срещу високопоставени партийни представители отслабиха позициите на Санчес и дадоха допълнителен аргумент на опозицията да настоява за предсрочни избори.
Основният съперник на социалистите е консервативната Народна партия (PP), водена от Алберто Нунес Фейхоо. На политическата сцена обаче се засилва и крайнодясната „Вокс“, което превръща предстоящия вот в потенциално решаващ за бъдещата посока на Испания.
Изборите ще бъдат важен тест за политическото бъдеще на Санчес и за способността на левицата да запази властта си. В същото време резултатът може да промени баланса между левицата и десницата и да определи ролята на „Вокс“ в бъдещото управление на страната.