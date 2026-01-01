Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, съобщиха агенциите.

Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.

Решението на Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори идва след месеци на политическа нестабилност и все по-трудно управление на правителството на малцинството. Вотът ще се проведе на 29 ноември 2026 г., около девет месеца по-рано от очакваното.

Непосредственият повод за решението беше тежкото поражение на правителството в парламента миналата седмица. Депутатите отхвърлиха два ключови указа, свързани с жилищната криза, включително мерки за ограничаване на принудителните изселвания и спекулативните покупки на жилища. За провала допринесе и отказът на каталунската партия „Жунтс“ да подкрепи инициативите на кабинета.

Жилищата се превърнаха в един от най-острите социални проблеми в Испания. Високите наеми и недостигът на достъпни жилища предизвикаха протести в редица градове. Правителството е под натиск да предприеме по-решителни мерки за увеличаване на жилищния фонд и ограничаване на разходите за наеми.

Санчес управлява Испания начело на Испанската социалистическа работническа партия (PSOE), но разполага с крехка парламентарна подкрепа. След изборите през 2023 г. той успя да състави правителство благодарение на сложна комбинация от леви, каталунски и баски формации.

Част от парламентарната подкрепа беше осигурена срещу обещанието за амнистия на каталунски сепаратистки лидери, замесени в опита за отделяне на Каталуния през 2017 г. Решението предизвика силна съпротива от консервативната опозиция и доведе до продължителни политически спорове.

Правителството изпитва трудности и при приемането на законодателство. Испания не е успяла да приеме нов държавен бюджет от 2023 г., а разпокъсаният парламент често принуждава Санчес да търси подкрепа поотделно от различни партии.

Към политическите проблеми се добавиха и корупционни скандали, засегнали фигури от Социалистическата партия. Разследванията срещу високопоставени партийни представители отслабиха позициите на Санчес и дадоха допълнителен аргумент на опозицията да настоява за предсрочни избори.

Основният съперник на социалистите е консервативната Народна партия (PP), водена от Алберто Нунес Фейхоо. На политическата сцена обаче се засилва и крайнодясната „Вокс“, което превръща предстоящия вот в потенциално решаващ за бъдещата посока на Испания.

Изборите ще бъдат важен тест за политическото бъдеще на Санчес и за способността на левицата да запази властта си. В същото време резултатът може да промени баланса между левицата и десницата и да определи ролята на „Вокс“ в бъдещото управление на страната.