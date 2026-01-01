Близо 400 земеделски производители все още не са получили субсидиите си по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване за кампания 2025. За това сигнализира Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ в писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

От камарата посочват, че още през май са уведомили Министерството на земеделието и храните за проблема. На последвали срещи с министъра и негови заместници е станало ясно, че ведомството е изпратило писмо до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) с указания да бъдат предприети необходимите действия и производителите, изпълнили изискванията на интервенцията, да получат подпомагането за допустимите им площи.

По данни на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ казусът засяга близо 400 производители. Те са представили през предходни кампании необходимите документи за използвания сертифициран и/или стандартен овощен и лозов посадъчен материал, но въпреки това не са получили подпомагане за кампания 2025.

Браншът: Забавянето е необосновано

От камарата посочват, че близо пет месеца след първоначалния сигнал плащанията все още не са извършени.

Като причина за забавянето от земеделското министерство са посочили технически въпроси в ДФЗ, който е компетентният орган за извършването на калкулациите и плащанията по интервенциите за директни плащания.

„Макар и да разбираме, че понякога технически затруднения възникват, не приемаме те да бъдат причина за огромното и според нас необосновано закъснение за изплащане на подпомагането по интервенцията“, заявява председателят на камарата Цветан Цеков.

От организацията предупреждават, че забавянето на субсидията за кампания 2025, както и липсата на авансови плащания за кампания 2026, поставят засегнатите овощари в изключително трудно положение.

„Неполучаването на субсидията за кампания 2025, както и все още неизплащането на авансови плащания за кампания 2026 поставя засегнатите овощари в изключително трудно положение и рискува тези земеделски производители да бъдат загубени за българското производство завинаги“, се посочва в писмото.

Въпроси към работата на ДФЗ

От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ поставят под въпрос организацията на работа и техническото обезпечаване на ДФЗ.

Оттам посочват, че в същото време чрез медиите се съобщава за изплатени средства по други мерки, администрирани от фонда. Сред тях са извънредната финансова помощ за производителите на слънчоглед и царевица за щетите от сушата през 2025 г., de minimis за стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничения заради шарка по дребните преживни животни, както и преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки за кампания 2026.

Според камарата това поставя въпроси за организацията на работа в ДФЗ и степента на техническото обезпечаване на дейността му, включително по отношение на външните фирми, работещи по възлагане от фонда.

В писмото си до министъра на земеделието Цветан Цеков настоява за „адекватна и навременна намеса“ за разрешаване на казуса и за незабавно изплащане на субсидиите на овощарите по въпросната интервенция за кампания 2025.