Инициативният комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вицепрезидент проф. Косьо Стойчев подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

„Днес, заедно с професор Косьо Стойчев, направихме първата стъпка в предстоящите кандидат-президентски избори. Знаем, че ще е трудно. Знаем, че ще е тежко. Знаем, че предстои битка, но аз съм боец. Доказал съм през годините, че не само мога да водя битки, но мога и да ги печеля“, заяви Симеонов.

По думите му двамата се изправят в надпреварата на фона на трудностите, пред които са изправени българските граждани.

„Затова днес заедно се изправяме в тази надпревара, в тази битка с тежкия живот на всеки един българин, който не само усеща, но всеки ден разбира, че с все повече усилия може да си позволи все по-малко“, посочи кандидатът за президент.

Симеонов заяви, че ще отговори на въпросите, които ще бъдат поставени в хода на кампанията.

„Аз съм дисциплиниран мъж, научен съм да спазвам закона. Затова на 25 септември, когато е официалният старт на предстоящата кампания, ние ще отговорим на всички въпроси – на удобните, на неудобните, на тези, които всеки българин си задава, и на тези, които дори не допуска, че съществуват“, каза той.

„Пожелавам на българския народ да бъде свидетел на една достойна и коректна кандидат-президентска надпревара“, заяви Ивайло Симеонов.