Има любови, които остават в миналото, и такива, които просто променят начина, по който си спомняме за него. За Гуинет Полтроу връзката с Брад Пит очевидно е от вторите. Години след края на романса им актрисата признава, че раздялата е била много по-болезнена, отколкото вероятно е изглеждало отстрани.

Днес двамата са приятели, но зад спомените за една от най-известните холивудски двойки от 90-те стои и една млада жена, която тогава тепърва е намирала мястото си в света на киното.

Полтроу се връща към онзи период в подкаста „Friends Keep Secrets“, където на 9 септември говори не само за кариерата си, но и за годините, в които личният ѝ живот се превръща в обществено зрелище. По това време тя е едва на около 22 години, а Пит е на 31.

Двамата се срещат на снимачната площадка на „Седем“ през 1994 г. и между тях почти веднага пламва нещо повече от професионално партньорство. „Запознах се с него на снимачната площадка и беше нещо като любов от пръв поглед. Беше страхотно. Беше наистина забавно“, спомня си Полтроу.

Тя описва връзката им като „зашеметяваща“ и признава, че за нея това е било преживяване с огромна емоционална сила. „Имаше нещо много интензивно в тази връзка“, казва актрисата.

Само че докато романът се развива, славата също расте. И за Полтроу това означава, че все по-трудно може да има личен живот извън вниманието на публиката. Хората започват да я разпознават не толкова като младата актриса, която прави своя път в Холивуд, а като жената до Брад Пит. „Бях млада, а работехме на различни места по света“, разказва тя.

Тяхната връзка стига до годеж през 1996 г. – само две години след запознанството им. Но приказката не продължава до олтара. През юни 1997 г. двамата прекратяват годежа си.

Днес Полтроу гледа на решението с различни очи. Тогава обаче раздялата е всичко друго, но не и лесна. „Бях много млада, а той беше тази красива филмова звезда“, казва тя.

В разговора Лил Дики, чието истинско име е Дейвид Бърд, я пита дали връзката им не е била по-скоро „фантазия, отколкото реалност“. Полтроу не отрича магията на онези години, но думите ѝ подсказват и колко силно е преживяла всичко.

След края на връзката тя изпада в „много депресивен“ период. И според нея голяма част от тежестта идва не само от самата раздяла, а от факта, че целият свят сякаш има мнение за нея. „Мисля, че заради медийното внимание и всичко останало ситуацията изглежда много по-голяма, отколкото всъщност е“, обяснява актрисата.

За една млада жена, която преживява първите си големи любовни и професионални успехи, това обществено внимание се превръща в допълнителен товар. „Трябва да носиш това фалшиво усещане за обществена значимост, тази допълнителна тежест и допълнителен срам, че не се е получило“, казва Полтроу.

Тя вече е разказвала за раздялата и преди. През 2023 г., в подкаста „Call Her Daddy“, актрисата признава, че самата тя е взела решението да сложи край на годежа, защото не е била готова за брак. Тогава тя описва периода като време, в което е била „с напълно разбито сърце“.

„Това беше правилното решение по онова време, но беше много трудно“, спомня си Полтроу. Причината, както я вижда днес, е била и разликата в житейския им етап. „Той беше с девет години по-възрастен от мен - знаеше какво иска, беше готов за брак, а аз бях доста объркана“, казва тя.

И може би най-трудното за нея не е било само да приеме края на връзката, а усещането, че отново не е успяла да отговори на нечии очаквания.

„Боже, не само че не съм готова, но отново не оправдавам очакванията“, спомня си тя. „Това беше познат модел в отношенията ми със самата себе си.“

Въпреки болезнения край, времето очевидно е променило отношенията им. Днес Полтроу говори за Пит с топлота и го определя като „страхотен човек“. „Обичам го“, признава тя.

След Брад Пит животът ѝ поема в друга посока. През 2003 г. Полтроу се омъжва за фронтмена на „Колдплей“ Крис Мартин. Двамата имат две деца – Епъл, на 22 години, и Моузес, на 20. През 2014 г. обявяват раздялата си, а четири години по-късно актрисата се омъжва за Брад Фалчук.

Но сред всички роли, бракове и години, които са минали оттогава, един от най-ярките спомени от младостта ѝ остава свързан с онзи роман на снимачната площадка на „Седем“ – любов, която започва като приказка, стига до годеж и завършва с разбито сърце, но въпреки това не оставя след себе си само болка.