По улиците на Токио скоро може да се появи нов вид „линейка“ – не за хора, а за хуманоидни роботи.
Японският технологичен гигант GMO Internet Group представи ван, предназначен за превоз на инженери, ремонтно оборудване, резервни части и резервен хуманоиден робот до мястото, където е възникнала повредата.
GMOが「ヒューマノイド救急車」披露 きっかけは中国「ロボット運動会」での転倒経験 市場拡大も求められるルール整備 #FNNプライムオンライン https://t.co/nbVRqhzs59— FNNプライムオンライン (@FNN_News) September 10, 2026
Компанията заяви, че това е първото превозно средство в Япония, разработено специално за поддръжка на хуманоидни роботи, съобщи „Евронюз“.
„Хуманоидната „линейка“ транспортира резервния робот до мястото и го заменя с повредения хуманоид“, обясни Шота Такизава, инженер в GMO Air.
Ако ремонтът не може да бъде извършен на място, повреденият робот може да бъде транспортиран до ремонтна база, докато резервният поема работата му.
GMO AIR каза, че е разработила услугата, след като се е сблъскала с прекъсвания на работата, когато повредени хуманоидни роботи е трябвало да бъдат изпращани за ремонт.
„Почерпихме опит от тази ситуация и така ни хрумна идеята да осигуряваме резервни хуманоидни роботи“, заяви Томохиро Учиде, главен изпълнителен директор на GMO Air.
Въпреки обозначенията, наподобяващи тези на линейка, и лилавите светлини на покрива, превозното средство всъщност представлява мобилна ремонтна работилница. Вътрешното пространство е оборудвано така, че да побира роботи, лаптопи и техника за поддръжка.
Perkhidmatan Ambulans Untuk Robot Humanoid Akan Ditawarkan Di Jepun https://t.co/bZ0hlpMSdq pic.twitter.com/WVW7s0aoXV— Amanz (@amanz) September 9, 2026
Засега има само един такъв автомобил, базиран в централата на GMO в Токио. Компанията обаче посочи, че при увеличаване на търсенето може да добави още превозни средства и бази.
„Когато хуманоидните роботи станат по-разпространени, ще има нужда от подобна услуга“, каза Такизава.
Япония в глобалната надпревара за хуманоидни роботи
Появата на „линейката“ идва на фона на засилващата се конкуренция в областта на хуманоидните роботи, особено между Китай и САЩ.
Китай изгради мащабна индустрия за производство на хуманоидни роботи, подкрепена от държавни инвестиции и местни вериги за доставки, докато американските компании се конкурират активно в областта на изкуствения интелект и модерната роботика.
Според оценка на McKinsey пазарът на универсални роботи може да достигне около 315 млрд. евро (370 млрд. долара) до 2040 г.
Япония, която отдавна е сред водещите производители на индустриални роботи, сега се стреми да укрепи позициите си и в сферата на роботиката, задвижвана от изкуствен интелект.
През юни японското правителство си постави за цел до 2040 г. в страната да бъдат внедрени около 10 милиона робота и използването им да бъде разширено в 18 сектора, сред които здравеопазването, ресторантьорството и производството.