По улиците на Токио скоро може да се появи нов вид „линейка“ – не за хора, а за хуманоидни роботи.

Японският технологичен гигант GMO Internet Group представи ван, предназначен за превоз на инженери, ремонтно оборудване, резервни части и резервен хуманоиден робот до мястото, където е възникнала повредата.

Компанията заяви, че това е първото превозно средство в Япония, разработено специално за поддръжка на хуманоидни роботи, съобщи „Евронюз“.

„Хуманоидната „линейка“ транспортира резервния робот до мястото и го заменя с повредения хуманоид“, обясни Шота Такизава, инженер в GMO Air.

Ако ремонтът не може да бъде извършен на място, повреденият робот може да бъде транспортиран до ремонтна база, докато резервният поема работата му.

GMO AIR каза, че е разработила услугата, след като се е сблъскала с прекъсвания на работата, когато повредени хуманоидни роботи е трябвало да бъдат изпращани за ремонт.

„Почерпихме опит от тази ситуация и така ни хрумна идеята да осигуряваме резервни хуманоидни роботи“, заяви Томохиро Учиде, главен изпълнителен директор на GMO Air.

Въпреки обозначенията, наподобяващи тези на линейка, и лилавите светлини на покрива, превозното средство всъщност представлява мобилна ремонтна работилница. Вътрешното пространство е оборудвано така, че да побира роботи, лаптопи и техника за поддръжка.

Засега има само един такъв автомобил, базиран в централата на GMO в Токио. Компанията обаче посочи, че при увеличаване на търсенето може да добави още превозни средства и бази.

„Когато хуманоидните роботи станат по-разпространени, ще има нужда от подобна услуга“, каза Такизава.

Япония в глобалната надпревара за хуманоидни роботи

Появата на „линейката“ идва на фона на засилващата се конкуренция в областта на хуманоидните роботи, особено между Китай и САЩ.

Китай изгради мащабна индустрия за производство на хуманоидни роботи, подкрепена от държавни инвестиции и местни вериги за доставки, докато американските компании се конкурират активно в областта на изкуствения интелект и модерната роботика.

Според оценка на McKinsey пазарът на универсални роботи може да достигне около 315 млрд. евро (370 млрд. долара) до 2040 г.

Япония, която отдавна е сред водещите производители на индустриални роботи, сега се стреми да укрепи позициите си и в сферата на роботиката, задвижвана от изкуствен интелект.

През юни японското правителство си постави за цел до 2040 г. в страната да бъдат внедрени около 10 милиона робота и използването им да бъде разширено в 18 сектора, сред които здравеопазването, ресторантьорството и производството.