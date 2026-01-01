Най-малко 23 души пострадаха, сред тях и петмесечно бебе, след сутрешна ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Седем души от пострадалите са хоспитализирани, включително и бебето, информира Кипер.

"В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила и съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане", се казва в съобщението на областния управител.

На още три жилищни сгради са нанесени щети, едната от които е напълно разрушена, както и газопровод, съобщава Кипер, като посочва, че до момента не е получена информация за пострадали.

Всички съответни служби работят ликвидират последиците от ракетната атака срещу Одеса.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.