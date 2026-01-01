Руските сили нанесоха удар по товарен кораб, превозващ стоки за украинската армия, в пристанището Пивденни (Южни) край Одеса, както и по пристанищна инфраструктура, използвана за разтоварване на военни товари, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на руското министерство на отбраната.

Руската противовъздушна отбрана свали 148 украински дрона през изминалата нощ, се посочва в съобщението.

Министерството обяви също, че руските войски са поели контрола над село Ханивка в украинската Донецка област.

Ройтерс отбелязва, че информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

Пристанищата около Одеса са сред ключовите транспортни центрове на Украйна и от началото на войната са честа цел на руски атаки. През последните месеци ударите по пристанища, кораби и друга инфраструктура в Черноморския регион се засилиха, като Москва твърди, че атакува обекти, свързани с украинската военна логистика. RReuters+1

Пристанище Пивденни, известно още като Южни, е част от големия пристанищен комплекс край Одеса. То има стратегическо значение за украинската търговия и износа през Черно море. В същия район Русия вече е нанасяла удари по пристанищна инфраструктура и плавателни съдове. На 30 юли Москва съобщи и за удар по товарен кораб в Пивденни, за който твърдеше, че превозва военни доставки. RReuters

Атаките срещу корабоплаването в Черно море се превърнаха в част от по-широка ескалация. Русия и Украйна взаимно обвиняват другата страна в нападения срещу кораби и пристанищни обекти. Само през юли Украйна съобщи за десетки атаки срещу плавателни съдове и пристанищна инфраструктура. RReuters

Ударите създават риск не само за военните доставки, но и за украинския износ. През пристанищата в района на Одеса преминава голяма част от селскостопанската продукция на страната, а нарушенията на корабоплаването вече оказват влияние върху международните пазари на зърно.