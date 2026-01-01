Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 19°.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявяват жълт код за потенциално опасно време - ниски температури и условия да слана, в 9 области на стратата: Монтана, Ловеч, Габрово, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

През следващите дни вятърът и в Източна България ще отслабне и ще е слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще е предимно слаб, от изток-югоизток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20° и 25°.