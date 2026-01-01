Над половината медицински сестри в детските градини са над 62 години – твърдението, че няма кадрови проблем, не отговаря на фактите. Това се посочва в позиция на Столичната община по повод изказването на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, в което се твърди, че промени в нормативната уредба не се налагат и че няма проблем с липсата на персонал в детските ясли.

От 713 медицински сестри в детските градини 375 са на възраст над 62 години – повече от 52% от всички специалисти, а 175 от тях са над 70 години, допълват от общината.

От общината посочват, че в писмо от 29 юни 2026 г. д-р Ивиан Бенишев, заместник-министър на здравеопазването, уведомява, че: „Педагогът, независимо че е преминал обучението по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26, не придобива качеството на медицински специалист и не може да изпълнява дейностите, за които се изисква медицинска квалификация. Поради това назначаването на педагог при условията на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26 не представлява заместване на медицински специалист, а осигуряване на допълнителен персонал за организацията на грижата за децата в яслената група.“

„Препоръчваме на министъра на здравеопазването да се запознае също със становищата на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация, които подкрепят идеята грижата за най-малките деца да бъде организирана от различни специалисти. Столична община ги изпрати заедно с последното си писмо до министерството“, се казва в позицията на общината.

Българската система остава единствената в Европа, в която вместо експерти по ранно детско развитие все още има изискване две медицински сестри да работят във всяка яслена група, отбелязват от общината.

БТА припомня, че вчера Столичната община настоя за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. Според общината в противен случай има риск да бъдат затворени 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа, предупредиха от общината.

Общо 520 медицински сестри са необходими за 260 яслени групи, информираха от общината. В момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст.