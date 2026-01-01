Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес, 13 септември - неделя, жълт код за интензивни валежи в 14 области. Това показва справка на интернет страницата на института.

Предупреждението се отнася до областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Смолян.

НИМХ

Според прогнозата на НИМХ в неделния ден ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18°-19° в Североизточна България до 27° в западните райони на Горнотракийската низина, в София 22°-23°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще има променлива облачност. Главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 10°.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°. През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11° и 16°, максималните – 20°-25°.