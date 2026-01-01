Във връзка с провеждането на спортна инициатива се въвеждат временни промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт, съобщиха от Столичната община (СО).

От 19:00 ч. до 22:00 ч. се забранява движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите със специален режим на движение, по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ в участъка между кръстовищата с бул. „Васил Левски“ и бул. „България“, както и двустранно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от кръстовището с бул. „Черни връх“ до моста на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“. Забранява се движението на автомобили, с изключение на тези със специален режим на движение, още по моста на ул. „Генерал Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“.

От 19:00 до 22:00 ч. се променят и маршрутите на част от линиите на обществения транспорт.

Автобусите от линия № 9 в посока пл. „Орлов мост“ ще се движат от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Шипка“ и по маршрута си. Те ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, на 50 метра преди бул. „Цар Освободител“, в посока пл. „Орлов мост“.

Автобусите от линия № 72 в посока ж.к. „Западен парк“ ще се движат от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ надясно по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Прага“, по ул. „Св. Георги Софийски“ и по маршрута си. В посока хотел „Плиска“ те ще се движат от ул. „Св. Георги Софийски“ направо по бул. „Прага“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ и транспортния тунел „НДК“, по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Шипка“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрута си. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, на 50 метра преди бул. „Цар Освободител“, в посока ж.к. „Западен парк“, както и на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусите от линия № 76 в посока ж.к. „Гоце Делчев“ ще се движат от бул. „Цариградско шосе“ по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“ – при връщането по бул. „Ген. Скобелев“ и транспортния тунел „НДК“, наляво по бул. „Прага“, по ул. „Св. Георги Софийски“, наляво по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“, по бул. „П. Ю. Тодоров“ и по маршрута си, двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута, както и на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“, преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, в посока ж.к. „Гоце Делчев“. Спирката се обслужва от автобусни линии № 280 и N1 и тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11.

Автобусни линии № 183 и 84 в посока ул. „Ген. Гурко“ ще се движат от бул. „Цариградско шосе“ надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ще извършват обратен завой при ул. „Шипка“ – „Военна академия“, след което ще продължават по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрутите си. Те ще спират на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“, преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, в посока СУ „Св. Климент Охридски“, която се обслужва от автобусни линии № 280 и N1 и тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11, както и на спирка с код 0442 „Военна академия“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, след ул. „Шипка“, в посока пл. „Орлов мост“, която се обслужва от автобусни линии № 9, 72, 75 и 213.

Автобусите от линия № 94 в посока СУ „Св. Климент Охридски“ ще се движат от бул. „Свети Наум“ направо по бул. „Арсеналски“, през спирка с код 1325 „Хотел Хемус“ за автобусни линии № 102 и Х9 и тролейбусни линии № 6 и 7, до обръщателното колело при басейн „Спартак“ за автобусна линия № Х9, наляво по бул. „Арсеналски“, през спирка с код 1345 „ПК Спартак“ за автобусни линии № 102 и Х9, до кръстовището с бул. „Черни връх“, направо по бул. „Свети Наум“ и по маршрута си.

Автобусни линии № 204 и 304 в посока ж.к. „Гоце Делчев“/НИМ автобусите ще се движат от бул. „Цариградско шосе“ по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“ – при връщането по бул. „Ген. Скобелев“ и транспортния тунел „НДК“, наляво по бул. „Прага“, по ул. „Св. Георги Софийски“, наляво по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“, надясно по бул. „България“ и по маршрутите си, двупосочно. Те ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрутите, както и на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“, преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, в посока ж.к. „Гоце Делчев“. Спирката се обслужва от автобусни линии № 280 и N1 и тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11.

Автобусите от линия № 604 в посока институт „Пирогов“ автобусите ще се движат от бул. „Цариградско шосе“ по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Прага“, по ул. „Св. Георги Софийски“, надясно по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ и по маршрута си. В посока гара „Искър“ автобусите ще се движат от бул. „Пенчо Славейков“ наляво по бул. „Прага“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ и транспортния тунел „НДК“, по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута си. Те ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута, както и на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“, преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, в посока институт „Пирогов“. Спирката се обслужва от автобусни линии № 280 и N1 и тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11.

Маршрутът на тролейбусна линия № 6 се скъсява до пл. „Руски паметник“. От ж.к. „Люлин 3 – ухо“ тролейбусите ще се движат по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, направо по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ до пл. „Руски паметник“, ще извършват обратен завой на площада и ще продължават към транспортния подлез „НДК“, по бул. „Васил Левски“ и от спирка с код 1806 „Ул. 6-ти септември“ – по маршрута в посока ж.к. „Люлин 3 – ухо“.

Маршрутът на тролейбусна линия № 7 се скъсява до кино „Одеон“. От ж.к. „Люлин 3 – ухо“ тролейбусите ще се движат по действащия маршрут до транспортния подлез „НДК“, ще продължават по бул. „Васил Левски“, ще извършват обратен завой при кино „Одеон“ – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Патриарх Евтимий“, след което ще продължават по бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно по маршрута до ж.к. „Люлин 3 – ухо“.

Въвежда се организация на движението в София за провеждането на Европейското първенство по волейбол от 9 до 22 септември, съобщиха също от пресцентъра на Столична община.