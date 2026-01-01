Президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Държавният глава говори пред журналисти преди участието си в награждаването на лауреатите от ученическия конкурс за творческо писане "Бодлите на таралежите", който Фондация "Братя Мормареви" организира за 20-а година.

На въпрос има ли настройка да свика консултативен съвет, защото отново има взривове на складове на "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли този въпрос, "тъй като много зачестиха тези случаи".

"Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави Йотова.

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Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност, чийто статут е определен със закон, пише на сайта на президентската институция. КСНС се възглавява от президента на България. КСНС обсъжда въпроси и изготвя становища и предложения свързани с политиката за националната сигурност, гарантирането на гражданския мир, обществения ред и правата и интересите на българските граждани и действията при възникване на опасност за националната сигурност. Цел на Консултативния съвет е постигането на политическо съгласие и единодействие по приоритетни теми на сигурността и отбраната на страната.

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Ще има повече подробности след няколко дни по случая с помилваното през 2022 г. лице, каза още президентът Илияна Йотова пред журналистите.

Темата с помилвания повдигнаха вчера от опозицията. "Продължаваме промяната" попита Илияна Йотова за помилван от нея "наркодилър" 10 години преди изтичането на присъдата, като призова, ако не може да обясни решението си, да се оттегли като кандидат за президент. Темата поставиха преди това и от "Да, България".

Президентът посочи, че, каквото са имали да кажат по случая, са го заявили в позицията си до медиите вчера. На сайта на президентската институция е публикувана общодостъпна информация за помилвано в края на 2022 г. лице, без да се посочва името му, съгласно Закона за защита на личните данни, заявиха вчера от прессекретариата на държавния глава във връзка с постъпили запитвания за помилването, извършено от Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент.

"Ние сме в предизборна кампания, ясно е, аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор", каза още Илияна Йотова.