Изследвания от Лондонския университет "Кралица Мери“ показват, че кофеинът може да активира древна клетъчна енергийна система, участваща в растежа, устойчивостта на стрес и възстановяването на ДНК.

Тези процеси са тясно свързани със стареенето, което би могло да обясни защо кофеинът е бил свързван с потенциални ползи за здравето в по-ранни проучвания, пише ScienceDaily. Изследването е проведено от екип от Лабораторията за клетъчно стареене към Центъра за молекулярна клетъчна биология на Лондонския университет "Кралица Мери“.

Кофеинът е най-широко използваното невроактивно съединение в света, което означава, че влияе върху нервната система и мозъчната активност. Повечето хора го познават с това, че повишава бдителността, но учените се интересуват и от евентуалната му връзка с по-нисък риск от някои заболявания, свързани с възрастта.

По-малко ясно е как кофеинът може да предизвика тези ефекти вътре в клетките.

Древна система свързва кофеина с клетъчното стареене

За да разберат как кофеинът влияе на клетките, изследователите използвали делящи се дрожди – едноклетъчен организъм, който има редица важни биологични прилики с човешките клетки. Поради тези прилики, делящите се дрожди понякога се наричат ​​"мини-човек“ и се използват широко за изучаване на основни клетъчни процеси.

Екипът установи, че кофеинът изглежда влияе върху стареенето, като се възползва от дълбоко запазена система за енергийно усещане. В биологията запазените пътища са механизми, които са останали сходни през еволюцията, защото изпълняват важни функции.

Преди няколко години, същата изследователска група показа, че кофеинът може да помогне на клетките да живеят по-дълго, като повлиява регулатор на растежа, наречен TOR (Target of Rapamycin).

TOR действа като превключвател за клетъчен растеж. Той помага на клетките да решат кога да растат въз основа на количеството налична храна и енергия.

Тази система е забележително древна. Нейни версии регулират растежа, потреблението на енергия и стрес реакциите в живите организми в продължение на повече от 500 милиона години.

Кофеинът не действа там, където учените очакват

Вместо да действа директно върху TOR, кофеинът изглежда работи чрез друга основна клетъчна система, наречена AMPK.

AMPK (AMP-активирана протеин киназа) е клетъчен енергиен сензор, който играе жизненоважна роля за поддържането на метаболитния баланс. С прости думи, той работи като индикатор за гориво, помагайки на клетките да открият кога енергията им е ниска и да се коригират съответно.

"Когато клетките ви са с ниска енергия, AMPK се включва, за да им помогне да се справят“, обяснява д-р Харалампос (Бабис) Ралис, доцент по генетика, геномика и фундаментална клетъчна биология в университета "Кралица Мери“ в Лондон, старши автор на изследването. "И нашите резултати показват, че кофеинът помага за превключването на този превключвател.“

Това откритие е важно, защото AMPK се среща както в дрождите, така и при хората, което го прави важна цел за изследователите, изучаващи метаболизма, стареенето и болестите.

Връзката с метформин

AMPK е свързана и с метформин, широко използвано лекарство за диабет, което е привлякло внимание в изследванията за дълголетие.

Метформинът е най-известен с това, че помага за контрол на кръвната захар, но учените също така проучват дали може да повлияе на биологичните пътища, свързани със стареенето. Рапамицин, друго съединение, което влияе върху сигнализацията, свързана с растежа, също се изследва за евентуалните му ефекти върху продължителността на живота.

Това прави връзката на кофеина с AMPK особено интригуваща.

Изследователите открили, че ефектите на кофеина върху този път могат да повлияят на няколко клетъчни процеса, свързани със стареенето и болестите, включително клетъчен растеж, реакции на стрес и възстановяване на ДНК.

Ремонтът на ДНК е особено важен, защото генетичните увреждания могат да се натрупват с течение на времето. Ако клетките не успеят да поправят тези увреждания ефективно, нормалната функция може да намалее и рискът от заболяване може да се увеличи.

Какво означава това за стареенето

"Тези открития помагат да се обясни защо кофеинът може да е полезен за здравето и дълголетието“, каза д-р Джон-Патрик Алао, постдокторант, ръководещ това проучване. "И те откриват вълнуващи възможности за бъдещи изследвания как бихме могли да предизвикаме тези ефекти по-директно – с диета, начин на живот или нови лекарства.“

Проучването не доказва, че пиенето на кафе ще удължи живота на хората. Експериментите са проведени с делящи се дрожди, а резултатите от прости организми не винаги се отнасят директно за хората.

Все пак фактът, че AMPK се споделя между дрождите и хората, дава на изследователите полезна биологична улика.

Кофеинът може не просто да стимулира мозъка. Изглежда, че е способен да активира и древна клетъчна система, която помага за регулиране на енергията, стреса, растежа и възстановяването, всички от които играят важна роля в начина, по който клетките стареят.